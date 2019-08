Twenty One Pilots sorprende con cover de Oasis junto a Post Malone

Durante la presentación de Twenty One Pilots en el Festival Reading y Leeds, el dúo estadounidense sorprendió al público realizando un cover de la canción ‘Don’t Look Back in Anger’ de Oasis.

Los estadounidenses, quienes se han declarado fans de la cultura musical británica, realizaron el cover con un invitado: el rapero Post Malone.

Recordemos que ‘Don’t Look Back in Anger’ fue lanzado como el quinto sencillo del aclamado álbum de 1995 “(What’s the Story) Morning Glory?”.

Aquí el video del cover: