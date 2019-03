Twenty One Pilots pide a sus fans que diseñen el póster de su próxima gira

Para nadie es un secreto que una de las bandas más populares y cercanas a su fanáticos en la actualidad es Twenty One Pilots, agrupación que acaba de lanzar un gran concurso para que su creatividad explote.

Junto a Creative Allies, la banda de Tyler Joseph y Josh Dun lanzó un concurso en el que quiere que sus fanáticos diseñen el que será su póster para la gira de su disco TRENCH, el mismo que los trae a nuestro país en el Festival Estéreo Picnic.

Entre todos los diseños que lleguen, 32 serán elegidos para ser usados en los 32 conciertos de la gira, y sus diseñadores ganarán 250 dólares, dos entradas para un show y productos de la banda firmados, sin embargo, habrá un gran ganador que se llevará un gran premio: Un pasaje en avión para dos personas a Columbus, una noche pagada en un hotel, dos boletas para la presentación final de la gira e ir a un ‘Meet and Greet’.

Para participar entre al siguiente link ► top.creativeallies.com

¡A diseñar!

we are partnering with @CreativeAllies once again since we have the most creative fans on the globe. more details: https://t.co/QqF2RulbmQ pic.twitter.com/yLgXcp7Nq8

— twenty one pilots (@twentyonepilots) 14 de marzo de 2019