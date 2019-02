Tomó seis latas de energizante diarias por seis meses y vean como le quedaron los dientes

La adicción por las bebidas energizantes le salió cara a este joven habitante de Margate, una localidad inglesa donde los vecinos quedaron asombrados al ver la apariencia de sus dientes.

Vinnie Pyner comenzó con su adicción una vez entró a la universidad, en el 2017, donde estudiaba programación; según este joven su situación académica lo obligaba a optar por consumir bebidas que lo mantuvieran despierto y enérgico, por esta razón se volvió adicto a este producto.

Aunque en un comienzo Pyner consumía tres latas por día, con el tiempo empezó a consumir seis diarias, bebidas que tienen 54 gramos de azúcar y 160 miligramos de cafeína.

En las etiquetas se advierte que no deben consumir más de 1,36 litros al día, pero Vinnie bebía más de 3 litros por jornada.

