Tom Morello y Sebastian Bach le echan la madre a Adam Levine por su show en el Super Bowl

Una vez el líder de Maroon 5 aseguró que el rock era ‘irrelevante’ y ‘muerto’, pues le empezaron a caer encima y muchos estaban esperando el momento exacto para “saquearse la espinita” y su participación en el Super Bowl fue la oportunidad perfecta.

Uno de los críticos que la emprendió en contra de Adam fue Tom Morello, quien armó su propio show junto a Dave Grohl y Perry Farrell “pre-Super Bowl”, donde aprovecho para mandarle un mensajito a Levine a través de Twitter.

“Los Rams perdieron pero el rock ganó… Esta no es la mierda del medio tiempo, esta es la BUENA MIERDA”

Rams lost but ROCK won. ⁦ @foofighters ⁩ ⁦ @perryfarrell ⁩ ⁦ @zacbrownband ⁩ & myself. Grohl: “This ain’t the halftime shit, this is the GOOD TIME shit!” pic.twitter.com/sEtv0DHBZD

Por su parte, el Skid Row, Sebastian Bach, también le envió sus felicitaciones a Adam Levine:

“Lo que sea que estuviese intentando hacer en el escenario hoy está más muerto que lo que el rock jamás estará”

Whatever he was trying to do on stage tonight is way more dead than Rock will ever be https://t.co/SljG9KGWtv

— Sebastian Bach (@sebastianbach) 4 de febrero de 2019