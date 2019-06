Tom Morello cogió el celular de un fan y lo lanzó al carajo cuando lo quiso grabar

Digamos que no son muchos los artistas a quienes les llama la atención que sus fans asistan a los conciertos con sus celulares: por ejemplo, en el caso de Rob Halford de Judas Priest, pateó el celular de una fanático cuando lo estaba grabando en medio de un concierto; por su parte, Jack White le ofrece una funda a sus fans para que metan su celular y así disfruten del show sin necesidad de registrar algún momento del show.

Sin embargo, en un reciente show en Chicago, Tom Morello no aguantó el comportamiento de uno de los asistentes a su concierto que intentó grabarlo, por esa razón tomó el celular del fan y se lo mandó al carajo.

Después del show, Tom escribió en su cuenta de Twitter lo sucedido en el escenario:

“Amo tener a mis fans sobre el escenario. Lo hago en todos los shows. Si quieren grabar en vez de rockear, está bien. Pero EXPLÍCITAMENTE les advertí que si me ponían un teléfono en la cara, lo iba a tirar. Creo que eso constituye una ‘advertencia justa’. Mi escenario no es un zoológico de mascotas. Además que el tipo recuperó su teléfono sin daños”.

Tom Morello is a savage! Live in the moment lmfao @101WKQX pic.twitter.com/SN98lVtzMz

— TIM (@timjurgens17) 16 de junio de 2019