Thom Yorke anuncia el lanzamiento de ‘Anima’, su nuevo álbum

El 27 de junio la voz de Radiohead se prepara para lanzar ‘Anima’, su nuevo proyecto musical, el cual dará a conocer ese día muy a las 00:01. El lanzamiento en físico tiene fecha para el viernes 19 de julio.

De paso, un ‘one-reeler’ titulado ANIMA estará disponible en la plataforma de Netflix a partir de las 8am BST el 27 de junio, un proyecto creado por Paul Thomas Anderson que cuenta con tres canciones del nuevo álbum de Thom.

Anima contó con la producción de Nigel Godrich; cuenta con nueve canciones y estará disponible tanto en vinilo como en CD.

Aquí la lista de canciones que componen este nuevo álbum:

1. Traffic

2. Last I Heard (…He Was Circling The Drain)

3. Twist

4. Dawn Chorus

5. I Am A Very Rude Person

6. Not The News

7. The Axe

8. Impossible Knots

9. Runwayaway