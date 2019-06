The Raconteurs regresa después de más de una década con su nuevo álbum ‘Help Us Stranger’

La banda conformada por Jack White, Brendan Benson, Jack Lawrence y Patrick Keeler regresa después de más de una década con su tercer álbum ‘Help Us Stranger’.

Durante una entrevista, White aclaró el motivo que hizo que se reunieran para escribir nuevas canciones:

“Reconocemos que el rock & roll no cuenta con todo el favor en este momento. Pero fue una razón más para hacerlo. La idea era ‘¿Qué es lo que no veo en el estante de discos? ¿Lo que deseo comprar, lo que deseo escuchar?’ Ese es el disco que hicimos, lo que no estamos escuchando”.