¿Tiene tenis Vans? Vea el curioso reto que es furor en redes sociales

En redes sociales se hizo viral un reto que tiene locos a quienes compran tenis de la marca Vans, pues les resulta increíble que al lanzarlos al aire caigan sobre la suela, sin importar altura o fuerza.

Todo comenzó cuando la usuaria de Twitter @Ibelievthehype aseguró que sin importar cuantas veces lance sus tenis al aire, siempre caerán de la misma manera. Asombrados por eso, otros internautas se unieron #VansChalllenge y se dieron cuenta que en realidad esto sí pasaba.

Did you know it doesn’t matter how you throw your vans they will land facing up pic.twitter.com/nKVJCncW4H

— lana m!sses tøp (@Ibelievthehype) 2 de marzo de 2019