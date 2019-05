Tatiana Reyes, la mujer que se desnudó en el páramo de Santurbán y más lugares de Colombia

Recientemente, se volvieron virales en las redes sociales una serie de fotos de Tatiana Reyes, una bumanguesa que practica lo que ella denomina “nudismo naturista”, que consiste en tener contacto con diferentes lugares naturales, totalmente desnudo.

El gusto de Reyes por desnudarse la ha llevado a lugares como la Alta Guajira, Santa Marta y diferentes lugares de Santander.

Reyes realizó un desnudo en el santuario ecológico del páramo de Santurbán y ha sido duramente criticada por algunas personas, pues aseguran que nadie debería estar en el lugar luego de que algunos visitantes hayan dejado “bolsas, vidrios, recipientes de plástico y hasta fogatas encendidas”, así lo informó Noticias Caracol.

La mujer aseguró que “jamás ha tenido la intención de contaminar o dañar el páramo de Santurbán, y solo quiso disfrutar de ese ecosistema con sus amigos”, así lo citó La W.

La mujer aclaró que en su práctica no hay nada malo:

“No hay nada más de fondo, no hay política, no hay ataques, ni considero que 5 a 10 minutos en el agua de la laguna esté causando el daño a un ecosistema. Fueron cinco minutos mientras la foto, porque yo hago fotos desnudas en los lugares que visito. Soy una mujer naturalista nudista, no soy ambientalista, no soy cochina, solo me gusta salir a caminar, disfrutar de la naturaleza”