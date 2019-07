La agrupación de punk noventera demostró que no le teme a nada y al igual que Juanes (son datos y hay que darlos) realizó sus versiones de canciones de Metallica en una sesión de Sirius XM y dedicó un Medley a Metallica.

En solo cuatro minutos los canadienses escogieron clásicos como “For Whom The Bell Tolls”, “Enter Sandman” y “Master Of Puppets” para la sesión que grabaron y compartieron para sus fanáticos y los de Metallica.