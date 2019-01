Sujeto que aseguraba “curar” la homosexualidad se separó y se declaró gay

David Mathenson, un hombre conocido por ser uno de los terapeutas que afirmaba “curar” la homosexualidad, anunció a través de su cuenta de Facebook que se cansó de fingir y se declaró homosexual.

El hombre, quien creó varios programas experimentales para “curar la homosexualidad”, es autor del libro Becoming a Whole Man y acabó con su matrimonio de 34 años junto a una mujer, escribió:

“Hace un año me di cuenta de que tenía que hacer cambios sustanciales en mi vida. Me di cuenta de que no podía quedarme en mi matrimonio más tiempo”.