¡Sueño hecho realidad! Strawberry Field, de The Beatles, será atracción turística

Los jardines de Strawberry Field ubicados en Liverpool se convirtieron en una fuente de inspiración para John Lennon durante su infancia, todo esto sirviendo como referencia para el sencillo ‘Strawberry Fields Forever’ de Los Beatles.

Por eso el espacio creado por el Ejército de Salvación en un antiguo hogar para niños abrirá sus puertas desde ya hace algunos días como una atracción turística dedicada a la memoria del cuarteto de Liverpool.

“John Lennon encontró un santuario aquí cuando era niño y eso es exactamente lo que queremos ofrecer abriendo las puertas de Strawberry Field para siempre”, aseguró Anthony Cotterill del Ejército de Salvación.

Thank you to the @RobertsonGroup for bringing our iconic red gates safely home again to Strawberry Field Liverpool! The gates will open tomorrow morning. Book your tickets for our interactive visitor exhibition in advance: https://t.co/6Yq6AxlLKM #GatesOpenForGood https://t.co/LDrZ697Tfw

— The Salvation Army (@salvationarmyuk) September 13, 2019