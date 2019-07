Spotify aseguró que habría un concierto de Nirvana y así le respondió el bajista Krist Novoselic

El usuario de Spotify Tony Pierce compartió a través de sus redes sociales que la plataforma de streaming le envió publicidad en la que asegura que Nirvana se presentará el próximo 09 de agosto en Discovery Ventura, un venue de 450 personas ubicado en California.

Pierce, le escribió al bajista de la banda Krist Novoselic, quien respondió que:

“Podría hacer este concierto, pero se necesitará algo de trabajo para lograrlo”

Novoselic no dejó pasar por alto lo ocurrido y aprovechó para hablar de los próximos conciertos de su banda Giants In The Trees.

I could make this show, but will take some work to pull it off. Otherwise, I do have gigs in August —— Check out https://t.co/p1SOxO1HmC for time and place. https://t.co/4BnzrUTdrW

— Krist Novoselić (@KristNovoselic) July 25, 2019