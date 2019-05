Snoop Dogg enfureció por final de ‘Game Of Thrones’ y su reacción se volvió viral

El músico de hip hop Snoop Dog, mostró a través de sus redes sociales el descontento que tuvo al ver el final de la serie de HBO ‘Game Of Thrones’, de la cual era muy devoto.

Snoop se grabó mirando la escena donde Jon Snow mató a Daenerys Targaryen, y se enojó tanto que empezó a lanzar insultos al ‘bastardo’.

Indignado, el músico dijo:

“Estoy enojado. Quema su puto trasero. Hijo de la maldita perra. Sé que llego tarde, me importa una mierda. Acabo de volver a casa y estoy viendo este puto ‘Game Of Thrones’ y esta mierda me hizo enojar. Esta mierda mató a la reina. Hijo de puta”.

Morgan Freeman’s review of #GameOfThrones is epic.

But wait until you see Snoop Dogg’s reaction to Jon Snow killing Dany. pic.twitter.com/ALiFdqToW2

— Talk Parlour (@TalkParlour) 23 de mayo de 2019