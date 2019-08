Slipknot pisotea a Drake, Ed Sheeran y Chris Brown: lidera la lista Billboard 200

La agrupación liderada por Corey Taylor se sitúa en la cima de los listados musicales, debutando en el número 1 de los Billboard 200 gracias a su álbum We Are Not Your Kind, el más reciente trabajo discográfico de la banda originaria de Iowa.

El álbum movió 118.000 unidades en su primera semana, los cuales 102.000 fueron ventas de álbumes. Este logro de Slipknot es el primer álbum de rock en liderar los Billboard 200 desde el 2017, cuando Foo Fighters encabezó el listado con su ‘Concrete & Gold’.

Con el We Are Not Your Kind, Slipknot superó a artistas como Sheeran y Drake, pero veamos el listado completo:

1. Slipknot, Nosotros no son su tipo

2. Rick Ross, Puerto de Miami 2

3. Trippie Redd, !

4. Billie Eilish, cuando todos nos dormimos, ¿a dónde vamos?

5. Ed Sheeran, No.6 Proyecto de Colaboraciones

6. Chris Brown, Indigo

7. Lizzo, Cuz I Love You

8. Drake, Care Package

9. Khalid, Free Spirit

10. Lil Nas X, 7