Slipknot le puso fecha al lanzamiento de su próximo álbum de estudio

La agrupación proveniente de Iowa ya anunció fechas para lanzar su próximo disco, el sucesor de “.5: The Grey chapter”, después de cinco años de silencio en cuanto proyectos musicales.

Este nuevo álbum tiene como título “We are not your kind” y llega después de que cada uno de los integrantes de Slipknot han experimentado con sus proyectos alternos, esto hace pensar que hay ideas frescas para este nuevo material.

Así es como todos se preparan para la llegada del 9 de agosto para ver lo nuevo de Corey Taylor y si combo.

via GIPHY