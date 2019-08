Slipknot lanzará 11 canciones inéditas del álbum ‘All Hope is Gone’

El rock está de fiesta luego de que el más reciente disco de Slipknot, ‘We’re Not Your Kind’, llegará al número 1 en Estados Unidos y el Reino Unido.

Los integrantes de la banda están muy felices por el nuevo disco, así lo afirmó dijo Shawn “Clown” Crahan a Loudwire días antes de su lanzamiento:

Para seguir con la buena racha, la banda lanzará 11 canciones inéditas, que fueron escritas durante las grabaciones de su cuarto disco:

“Tenemos otro álbum que escribimos cuatro de nosotros cuando hicimos All Hope Is Gone (2008). Tenemos 11 canciones que lanzaremos en algún momento de este ciclo del álbum. Pero no es llegar y sacarlo. Debe salir cuando sea correcto y al salir durante este ciclo de álbum, la gente comprenderá más lo que estamos haciendo en este álbum y lo que llevó a ese camino”.