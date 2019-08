Slipknot estrena su nueva canción, “Birth Of The Cruel”

La banda liderada por Corey Taylor estrenó “Birth Of The Cruel”, la tercera canción de su nuevo álbum, “We Are Not Your Kind”, el cual estará disponible a partir del 9 de agosto bajo el sello Roadrunner Records.

Esta tercera canción se grabó desde el estudio de Los Ángeles con el productor Greg Fidelman, quien también estuvo a cargo del álbum “Vol. 3: (The Subliminal Verses)” y dirigió “.5: The Gray Chapter”.

Por su parte Corey aseguró que esta nueva canción incluye “las letras más oscuras” que han escrito: