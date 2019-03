El simple truco matemático que tiene molesto a más de uno por no saberlo antes

Ben Stephens, un profesor de aritmética, se volvió rápidamente viral en Twitter luego de que publicara el truco muy sencillo y útil que usa para sacar porcentajes mentalmente.

El profesor planteó la siguiente operación: ¿Cuál es el 4 % de 75? y, en vez de estar matándose la cabeza, Stephens propone voltear la pregunta: ¿Cuál es el 75 % de 4?, algo que la hace más fácil de resolver. La respuesta a esta operación es 3.

Otro ejemplo planteado por Pulzo:

El 18 % de 50, o mejor, el 50 % de 18. Respuesta: 9.

Varias personas en redes sociales empezaron a preguntarse por qué no enseñan esto en el colegio, en vez de hacer sufrir a los niños con fórmulas complicadas, que pocos logran aprender y aplicar.

Aquí el trino de Stephens:

Fascinating little life hack, for doing percentages:

x% of y = y% of x

So, for example, if you needed to work out 4% of 75 in your head, just flip it and and do 75% of 4, which is easier.

— Ben Stephens (@stephens_ben) 3 de marzo de 2019