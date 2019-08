Simon Cowell: “Ed Sheeran fue derrotado por unos raros enmascarados”

‘We Are Not Your Kind’, el más reciente álbum de Slipknot, ha generado gran impacto mundial, sobre todo por quedar en el primer lugar de los Billboard 200, superando a artistas como Ed Sheeran, Drake, entre otros.

Por su parte Simon Cowell, a quien hemos visto en realitys como ‘The X Factor’ y ‘American Idol’, además de ser mánager de One Direction y CNCO, habló sobre Slipknot después de alcanzar el gran hito en Gran Bretaña, donde dio a entender que no conoce muy bien a los chicos de Iowa.

“Yo soy un tipo pop. Digo, he ganado millones con One Direction. Entonces no me gustó mucho cuando Ed Sheeran fue destronado del número 1 por unos raros enmascarados llamados Slipknot. Horribles. Leí que ‘We Are Not Your Kind’ es su primer número 1 en Gran Bretala en 18 años. Me pregunto si tocarán en X Factor el próximo año. Con una rutina de baile y un cambio de estilo, quizás tengan futuro”.