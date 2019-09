Serj Tankian aclara si hay o no hay nueva música de System of a Down

Serj se mantiene con sus declaraciones, pues nada ha cambiado en el ambiente de la banda y la incapacidad de poder grabar otro material para darle continuidad a su música y tener al sucesor de sus álbumes del 2005.

Recordemos que el año pasado el guitarrista Daron Malakian, aseguró que Serj no quiere grabar nada con la banda; ante las acusaciones el vocalista aseguró que debido a al financiamiento y la creatividad, prefirió quedarse estancado.

“El estado no ha cambiado. Hacemos giras. Hacemos shows juntos. No hemos podido vernos cara a cara para crear nueva música juntos. Tal vez algún día eso cambie, tal vez eso no, pero todos somos amigos cercanos y disfrutamos de la compañía del otro y somos como una familia en este momento, después de 25 años anunciando algunos nuevos shows pronto”, aseguró Tankian en entrevista para Billboard.

Después, en entrevista para Rolling Stone, el vocalista añadió que sus disputas públicas con Daron no sirvieron de nada para salir con nueva música:

“Todo se volvió más público y abierto, y eso fue todo. No hubo más discusiones”.

En conclusión… seguiremos esperando.