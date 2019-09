¿Se había fijado? La curiosa imagen sexual que esconde escudo de Chicago Bulls

Los usuarios de internet siempre tienden a buscarle el otro lado a las cosas y esta vez no fue la excepción, pues ahora el mítico toro de los Chicago Bulls es blanco de las críticas debido a que en el Reddit hallaron una extraña imagen al voltear el logo.

Cvoony, una de las usuarias del Reddit, se tomó la curiosa tarea de voltear el toro del equipo de la NBA, juzgue usted.

El equipo, que existe desde 1966 y reconocido por su logo, pasó desapercibido durante todos estos años.

If you turn the Chicago bulls logo upside down it’s a robot having sex with a crab pic.twitter.com/KGfsqyr3Ml

— Deniz Camp @ NYCC (@MDesaad) September 14, 2019