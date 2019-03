Se comió a su pollo mascota con engaños de su familia

Para nadie es un secreto que uno de los tipos de carne más consumidos alrededor del mundo es el pollo, pues su sabor es delicioso y se puede cocinar de muchas maneras, sin embargo, para los criadores de estos animales, algunos pollos se vuelven tan cercanos a ellos, que deciden adoptarlos como mascotas.

William Lin, es un hombre chino que se quedó con un pollo del criadero de su padre cuando era niño y lo adoptó como mascota, sin embargo, todo terminó de manera trágica.

Lin compartió en el grupo de Facebook “Rasgos asiáticos sutiles”, la trágica historia de la desaparición de su pollo mascota:

“En respuesta al tipo que crió a un grupo de polluelos solo para que se los comiera su familia, te cuento mi historia. Yo también crié un pollo en China, que se convertiría en mi mascota favorita, llamada [Penis] (sí, sé lo que eso significa ahora, tenía seis años, está bien, no lo sabía). De todos modos, jugaría con [Penis] todos los días, sacándolo a pasear. Entonces, un día volví a casa de la escuela y noté que [Penis] se había ido. Le pregunté a mis padres a dónde iba, y me dijeron que estaba tomando una siesta (no sé por qué les creí). Pero de todos modos no le tomé tanta importancia a eso y cené con la familia”.

El hombre continuó con su relato:

“Terminamos comiendo sopa de pollo para la cena (que irónicamente fue mi comida favorita cuando crecía). Una vez más, tenía seis años y era un niño bastante estúpido con sinceridad, así que todavía no conecté los puntos. Después de la cena, les pregunté a mis padres si [Penis] había terminado con su siesta. Dijeron que “no se siente muy bien, no creo que vaya a despertarse pronto. Mis abuelos me llevaron a un lado y me dijeron la verdad. Terminé llorando durante cinco días porque no solo perdí a mi mascota / amigo; Me lo he comido. Y la gente se pregunta por qué tengo problemas de confianza”.