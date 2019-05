Schwarzenegger acabó a twittero que acusó a Hollywood de “meter mujeres en todo”

Arnold Schwarzenegger no solo aguanta patadas por la espalda de algunos desconocidos, también saca tiempo para contestar algunas inquietudes que llegan por redes sociales.

El actor demostró que para protagonizar exitosas películas hay que tener los pies en la tierra una mente brillante al momento de responder ciertos mensajes que están fuera de lugar.

Precisamente eso fue lo que pasó con un usuario del Reddit, quien le lanzó una pregunta profundamente misógina con la que acusó a las producciones de Hollywood, asegurando que ahora convirtieron las clásicas películas en “algo de mujeres”.

“¿Tienes claro que Linda Hamilton es la protagonista de ‘Terminator’ 1 y 2, cierto?”.

When you come at @Schwarzenegger with your bad political movie takes, you better know the franchise. pic.twitter.com/WvnwVWEjd8

— Daniel Ketchell (@ketch) 23 de mayo de 2019