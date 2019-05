Rob Halford de Judas Priest: “es ‘peligroso’ odiar cualquier estilo de música”

Durante una entrevista con el medio The Daily Herald, el vocalista de Judas Priest, Rob Halford, habló sobre sus gustos musicales, momento en el que aclaró que ama el heavy metal pero que también escucha otros estilos y géneros.

En la conversación, Halford dijo:

“Para mí, la música es solo una gran fiesta. Me encanta todo tipo de música. En mi teléfono, tengo a todos, desde Slayer hasta Hank Williams Jr., desde Dolly Parton hasta Pavarotti. Esto es lo más importante de la música en la vida. Siempre sentí que si no puedes aceptar todo tipo de música, no sabes lo que te pierdes. Amo todo tipo de música porque para mí la música viene del corazón y del alma y el espíritu.»