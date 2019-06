Rob Halford asegura que su trabajo no lo puede hacer un heterosexual

Todo un icono del metal: así es como es considerado Rob Halford, la voz de Judas Priest, quien se declaró homosexual en el año 1998, desafiendo todos los estereotipos del género musical al cual hace parte.

En entrevista con Edmonton Journal, a Rob le preguntaron si en algún momento sintió rechazo por sus fans después de salir del clóset. Por eso respondió:

“Absolutamente. Estaba rodeado de homofobia, y eso sigue siendo así hasta el día de hoy. Hay lugares a los que no puedo volver porque sería apedreado. Cuando salí del clóset, me di cuenta que había estado atrapado en una trampa muy propia de la gente gay, que es cuando vives tu vida para todos los demás pero nunca para ti. En los 70s y 80s fue especialmente difícil”.

Además dejó claro que no se arrepiente de nada:

“¡Un hombre heterosexual no puede hacer mi trabajo! Así lo veo yo. Freddie (Mercury) decía que no era importante, pero si él no hubiese sido gay, Queen habría sido una banda totalmente distinta. Esa es una parte muy importante de mi vida que algún día debo escribir en papel”.