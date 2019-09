Ringo Starr y Paul McCartney unen sus fuerzas para sacar canción inédita de John Lennon

Se trata de ‘Grow old with me’, canción que dejó escrita Lennon antes de su muerte y que iba a hacer parte de su disco “Milk and Honey”.

Hace algunas semanas Ringo anunció “What’s My Name”, su trabajo en solitario número 20 y con una sorpresa para los fanáticos de Los Beatles: la convocatoria de Paul McCartney para realizar juntos el cover de la canción de John Lennon.

La canción elegida es “Grow old with me“, considerada un tesoro, pues es la última canción que grabó Lennon antes de su muerte, sin duda un gran legado para sus ex compañeros de banda.