Revelan versión inédita de ‘Time Waits for No One’ de Freddie Mercury

Sin duda Freddie es uno de los íconos más importantes del rock, y aunque ya se van a cumplir 28 años de su fallecimiento, su voz sigue más que viva a través de su música, que en algún momento retomó su fuerza gracia a ‘Bohemian Rhapsody’, la película.

Pero no solo era un buen músico, también todo un personaje en el escenario y esas características las expone en el video inédito de “Time Waits for No One”, el cual está protagonizado por Freddie; aunque esta vez no solo revelaron el video que estaba oculto, también ña versión de la canción de Mercury.

Fue en 1986 cuando Freddie grabó esta primera versión, por eso, ahora, hay que darle las gracias a Dave Clark, productor y amigo de Mercury, quien se tomó la tarea de traerla de vuelta después de dos años de trabajo.