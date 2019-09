Sin duda uno de los placeres más grandes de conducir es tener una buena playlist de compañía, la misma que nos sirve para complacer nuestros gustos musicales y asó poder estar frente al volante por el tiempo que sea.

Sin embargo, un reciente estudio de la Universidad de Tecnología del Sur de China, descubrió ciertas canciones que logran alterar la euforia del conductor, lo que representaría u peligro para la integridad del mismo. Es decir, a potencia de la canción nos da valentía para ser el Juan Pablo Montoya de las calles.

Esto traduce que las canciones con un ritmo mayor a 120 BPM provocan al usuario a aumentar la velocidad, por eso preste atención a las cinco canciones que representaría peligro al volante:

1. Green Day – ‘American Idiot’

2. Miley Cyrus – ‘Party In the USA’

3. The Killers – ‘Mr Brightside’

4. The Chainsmokers – ‘Don’t Let Me Down’

5. Bruce Springsteen – ‘Born to Run’