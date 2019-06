Revelan fotos de extraña muñeca de Michael Jackson el día de su muerte

El documental ‘Killing Michael Jackson’, que revela detalles de la vida privada de Michael, sorprendió al mundo con una serie de fotografías con las que examinaron el día que murió el ‘Rey del Pop’.

Esta vez el documental recogió testimonios de los policías que entraron por primera vez a la habitación donde murió Jackson de un paro cardiaco. Sin embargo lo extraño del hallazgo fue una extraña muñeca que posaba sobre la cama del cantante, donde según los detectives Orlando Martínez, Dan Myers y Scott Smith, también estaba llena de drogas.

“Había post-it pegados en espejos y puertas con pequeñas frases. No sé si eran pensamientos porque algunos de ellos parecían poemas. El dormitorio era un desastre”, contaron para ‘Killing Michael Jackson’.

POP fiend Michael Jackson had a creepy child’s doll on his death bed say the LA cops who first entered his chaotic drugs-strewn…https://t.co/BCzrpbtTJx pic.twitter.com/5O5jDXX52Q

