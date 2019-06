Revelan chat de modelo que demandó a Neymar en el que se arrepiente de “no haberlo matado”

Recientemente, se filtró un chat de la modelo Najila Trindade, quien demandó al futbolista Neymar Jr por violación, con José Edgard Bueno, quien fue su abogado antes de que este abandonara el caso, en el que se revelan más detalles de la situación.

En la conversación, difundida por ‘Ciudad alerta’, programa de TV Record y traducido por AS, la mujer se muestra desesperada por sacar a la luz las pruebas que tiene en contra Neymar, sin embargo, Bueno le dice que no haga eso y que siga una estrategia legal, algo que Trindade no acepta y desencadena que el abogado deje de apoyarla y se retire del caso.

En el chat, la modelo asegura que en el momento de los hechos el brasileño se encontraba borracho y drogado.

Aquí el chat:

Najila: ¿Pero usted cree que tengo que hacer el examen forense hoy? Yo creía que no iba a llegar viva a Brasil.

Abogado: No.

Najila: Estoy sin dormir. Pánico. Yo iba a denunciar allí en Francia, pero tuve miedo. Sola.

Abogado: Si hace el examen, ellos le preguntarán quién lo hizo. Y no es la hora.

Najila: Él fue muy manipulador conmigo.

Abogado: La ley la protege. Si tiene fotos, con eso basta.

Najila: Me calmaba. Fingiendo ser una persona legal.

Abogado: Yo sé.

Najila: No quiero exposición. Solo eso.

Abogado: Por eso hay que montar una estrategia inteligente.

Najila: Pero yo lo golpeé al día siguiente, porque yo no iba a dejar eso así, ni muerta.

Abogado: Evaluaré mejor qué camino seguir. ¿Hubo testigos?

Najila: No, pero él mismo me sacó la foto lesionada. Debe haber sido para jactarse con los amigos. Fue todo muy rápido.

Abogado: Ya. Relájese y después hablamos con calma.

Najila: Está bien.

La joven asegura que siente miedo y que no quiere salir a la calle:

Najila: Tengo miedo de salir a la calle. Él está muy quieto. No confío en él. Él sabe lo que hizo, y mandó un mensaje: ‘Sigue con tu vida que está todo bien’. Me pareció intimidante.

Abogado: Por supuesto. Guarde todos los mensajes. No hay que tener miedo.

Najila: ¿Por qué la gente no usa los medios para acabar con la carrera de ese farsante de una vez? Él me golpeó y me violó. Estaba borracho y drogado, él mismo lo dice en las capturas. Es una persona de mala índole. Viciado en drogas, agresor, que necesita estar preso o ser internado. No está en condiciones para andar en sociedad, es una amenaza para él mismo.

Abogado: Calma. Eso inmediatamente después de presentar la denuncia.

Najila: “Estoy con rabia. Debí haberlo matado cuando tuve la oportunidad”

La modelo le habla al abogado sobre las pruebas que le mostró:

Najila: ¿Usted mostró las pruebas y mencionó el vídeo?

Abogado: He mostrado el informe y he hablado del vídeo y los Whatsapps. Pero no dejé tomar fotos. Ellos saben ya todo. Solo que la arrogancia va a acabar con ellos. No haga nada con la cabeza caliente. Tenemos un buen caso. La guerra se gana con estrategia.

Najila: Si ocurre algo conmigo, el vídeo, las capturas (todas las pruebas), van a parar a Internet. Ya lo dejé esquematizado. Y espero que mi hijo no sufra en la escuela.

Luego de un cruce de opiniones, el abogado Bueno decide decirle a la modelo que se retira del caso:

Najila: Voy a publicar el vídeo. No quiero a Neymar impune y feliz jugando y yo sufriendo de estrés postraumático. No voy a sufrir sola.

Abogado: Haga lo que usted crea que debe hacer. Yo no creo que eso sea estrategia.

Najila: ¿Cuál es la estrategia entonces? Él me agredió. No sé de estrategia. Solo sé que la única que está haciendo algo en esta historia soy yo. Nadie va a hacer nada. No voy a esperando que acaben conmigo.

Abogado: La justicia va. Pero si usted prefiere hacer justicia con sus propias manos, no tengo cómo ayudar.

Najila: ¿Qué justicia que hasta ahora solo oí hablar de ella?

Abogado: Creo que es mejor buscar a otro abogado.

Najila: También lo creo, porque yo estoy aquí a merced de cualquier maldad de ese psicópata.

Abogado: Ok. Le enviaré un documento renunciando al poder que me ha dado y otro rescindiendo el contrato. Te entregaré todo el material que ya producimos para entrar en la justicia la próxima semana.

Najila: Ok. Solo una pregunta. ¿Cuánto se llevó usted? ¡Me envía todo hoy!

Abogado: Disculpe. Creo que no me conoce realmente. Organice la entrega de documentos.

El abogado asegura por un momento que quiere ayudarla pero que el padre de Neymar lo ha estado amenazando:

Abogado: Estamos siendo amenazados por el padre de Neymar por coger su caso.

Najila: Solo quiero criar a mi hijo en paz.

Abogado: Ponga la cabeza en su lugar.

Najila: Lo contrario.

Abogado: Usted está perdiendo a personas que quieren ayudarla.

Najila: Hoy, más que nunca, doy la vida para tener mi honor limpio. Eso se verá.

Abogado: Nada justifica las agresiones que usted dirigió contra nosotros.

Najila: Al menos, usted no me traicionó.

Abogado: Nadie la traicionó.

Aún no el caso no ha sido resuelto, sin embargo, el futbolista tuvo que declarar frente a una Corte luego de publicar chats y fotos íntimas con Najila Trindade.