Reseña | Dragon Ball FighterZ (Nintendo Switch)

Anteriormente se había hecho un análisis de la versión de Dragon Ball FighterZ, la cual salió para PlayStation 4, Xbox One y PC. Ahora ha llegado el turno de dar nuestras opiniones de la versión para la consola híbrida de Nintendo.

El juego, salvo unas opciones adicionales, es básicamente el mismo que vimos a principios del 2018. Su mecánica de 3 Vs 3 con asistencias y combos con una curva de aprendizaje fácil. Hace que sea un juego accesible para una gran cantidad de publico. Sin embargo, lo anterior no significa que el título de Bandai Namco no cuente con profundidad. Es por esto, que los jugadores más expertos en el género podrán explotar las mecánicas para conseguir combos devastadores. Además, de poder crear situaciones con ayuda de las asistencias, en las cuales la presión al rival es vital para mantener el ritmo del combate a su favor.

