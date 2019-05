¿Realmente se le estalló un testículo a Corey Taylor mientras cantaba?

Slipknot tiene la agenda ocupada por lo que resta del año y todo gracias al ‘We Are Not Your Kind’, su nuevo álbum después de cinco años de silencio. Es por eso que los integrantes de la banda han tenido mucho trabajo en los últimos meses, además de la gira que ya se aproxima.

Sin embargo no todo anda bien para Corey, quien sufrió un doloroso accidente mientras alcanzaba una nota, o eso fue lo que aseguró.

Working on my ‘87 Dokken high notes this morning. Fucked around and blew out the left testicle. Careful on re-entry, kids. #kissofdeath #pissinblood

