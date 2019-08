El rapero Drake se burla de The Beatles con polémico tatuaje

El rapero canadiense Drake tiene indignados a los fanáticos de The Beatles luego de realizarse un tatuaje el cual ven muchas personas como una burla hacia el cuarteto de Liverpool.

Drake, le arrebató el segundo lugar a The Beatles con la mayor cantidad de sencillos en la lista de los 10 más escuchados, con 35. El rapero sólo es superado por los 38 de Madonna.

Para celebrar, el rapero se realizó un tatuaje en el brazo, en el que se ve la clásica caratula de Abbey Road, pero la modificó agregándose a él mismo adelante del cuarteto realizando la seña de ‘adiós’.

Muchos fanáticos y no de The Beatles mostraron su molestia, quienes consideran que lo realizado por Drake es una falta de respeto.

Aquí el tatuaje:

Drake has a tattoo of himself in front of the Beatles on his arm. “I got more slaps than the Beatles…” pic.twitter.com/krzzFSF2Mj

— Word On Road (@WordOnRd) August 9, 2019