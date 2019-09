¡Radioacktiva lo lleva a México a vivir el Corona Capital!

¡Radioacktiva lo lleva a la tierra de los tacos y tequila para que viva de la edición #10 del Corona Capital!

Los amantes de la buena música vivirán del 16 al 17 de noviembre de le edición 10 del Corona Capital con THE STROKES – THE RACONTEURS – THE B 52S – YEARS & YEARS- BILLIE EILISH – BLOC PARTY – INTERPOL – WEEZER – KEANE – FRANZ FERDINAND y muchos más.

Solicite su tarjeta Movii con el código ROCKPROMO, inscriba sus datos y ponga los últimos dígitos en el siguiente formulario ►

**REVISE TÉRMINOS Y CONDICIONES**