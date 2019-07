Quentin Tarantino se retira del cine, así lo confirmó el director y guionista

Aunque no es la primera vez que el director de cine Quentin Tarantino habla sobre un posible retiro definitivo de la industria, esta vez lo confirmó al medio GQ Australia.

La mente creativa de “Pulp Fiction” (1994) y el par de películas de “Kill Bill” (1994, 1995) dijo sobre el fin de su cerrara que:

“Creo que cuando se trata de películas para el cine, he llegado al final del camino”, dijo el director. “Me veo escribiendo libros de películas y comenzando a escribir teatro, así que seguiré siendo creativo. Solo creo que he dado todo lo que tengo para dar a las películas”.

Durante la entrevista, el cineasta dijo que planea dar un paso al lado con su siguiente película, algo que podría cambiar si ‘Once Upon a Time in Hollywood’ con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio llega muy exitosa:

“Bueno, um, si es realmente bien recibida, tal vez no llegue a las 10. ¡Tal vez me detenga ahora mismo! Tal vez me detenga mientras estoy por delante. Ya veremos.”.