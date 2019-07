El director de cine estadounidense Quentin Tarantino realizó una lista de reproducción de 4 horas en Spotify con las canciones que más le gustan de sus películas.

Algunos ejemplos de las canciones incluidas son la versión de Nancy Sinatra de “Bang Bang” de Kill Bill: Volumen 1, “You Never Can Tell” de Chuck Berry de Pulp Fiction y The White Stripes “Apple Blossom” de The Hateful Eight.

La lista contiene más de 70 canciones y la pueden escuchar aquí: