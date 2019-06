Prophets of Rage presenta “Made with hate”, su nuevo sencillo

Prophets of Rage dio a conocer hace poco su nuevo single “Made with hate”, el segundo tema que hace parte de su nuevo proyecto musical después de su debut, el que los consolidó como agrupación.

La banda liderada por Tom Morello y sus ex compañeros de Rage Against The Machine, junto a Chuck D y B-Real, mezclaron el discurso social que tanto los caracteriza con la fuerza del sonido que solo puede lograr esta banda estadounidense.

Este nuevo sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales: