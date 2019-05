Profesor es investigado por manosear a una de sus alumnas

Travis Holland es el docente de historia de la escuela Eagleville de EE.UU que será investigado por un video donde sale de manilargo con una de sus alumnas.

La grabación fue compartida por varios medios y muestra como el profesor acaricia la espalda de su alumna y la baja hasta su cintura para que se acerque más hacia él.

Los demás estudiantes han dejado sus quejas por “casos de contacto inapropiado” y ahora el señor Travis Holland asumirá la suspensión que le puso la escuela.

Sin embargo a la historia le hace falta una parte y eso lo explicaron los padres de la alumna, quienes aseguran que su maestro solo la estaba consolando porque hace algunos días sufrió la muerte de un familiar.

An Eagleville High School history teacher, Travis Holland has been suspended without pay after the district saw this video. The parent who sent us this says multiple students have complained about him touching them inappropriately. @FOXNashville pic.twitter.com/xrQ6nJKqOi

