¡Prepárense para una biopic de Judas Priest!

Así lo reveló el mismo Rob Halford en una reciente entrevista, donde demostró su interés de hacer una película biográfica de Judas Priest, pues, según Rob, la banda tiene una “historia sólida” para hacer una biopic.

En la entrevista para CBS San Francisco, le preguntaron si prefería un documental o una película como la de “Bohemian Rhapsody” de Queen:

“Bueno, ha habido un montón de documentales no autorizados flotando por un tiempo, pero no al nivel de Bohemian Rhapsody. Así que no lo sé. Priest ha tenido una vida muy interesante. Somos una de las bandas de heavy metal que han sobrevivido durante más tiempo y gran parte de nuestra vida ha sido documentada, pero gran parte no lo ha sido.”