Polémica por colegialas colombianas que desfilan chaqueta del prom… en tanga

La entrega de las chaquetas del prom en un colegio ubicado en el sur de Cali generó indignación en redes sociales, pues lo que los padres de familia jamás se imaginaron es que sus hijas debían desfilar la prenda en paños menores.

El portal vallecaucano Tu Barco agrega que las estudiantes fueron acreedoras de un ‘pool party’ organizado por el fabricante de las chaquetas, sim embargo, una de las madres de las estudiantes que también asistió a la cita aseguró que en dicha fiesta se les entregó la chaqueta a las jóvenes junto a un conjunto de ropa interior.

“Mi hija (de 16 años) me dijo que era la fiesta de las chaquetas y la dejé ir. Pero luego, vi unas fotos y ella aparecía supuestamente con un vestido de baño. Cuando la recogí y le pregunté, me dijo que les habían entregado un top y una tanga. Cuando me la mostró, vi que no era ningún vestido de baño sino ropa interior”.

En la cuenta de Instagram de ‘Twins chaquetas prom’, fabricante de las chaquetas, se pueden ver las fotografías de quienes aseguran son algunas estudiantes luciendo la prenda junto a una piscina.