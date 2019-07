Pixies estrena el esotérico vídeo de “On Graveyard Hill”

Pixies continúa calentando el lanzamiento de su próximo disco, el Beneath the Eyrie, previsto para el 13 de septiembre pero que desde ya está sonando como uno de los más esperados del 2019.

La banda no desaprovechó la oportunidad para revivir el rock alternativo de los 90’s, aparte de incluir una historia de brujería lunar en el nuevo clip de On Graveyard Hill.

Este video alucinante contó con la dirección de Kii Arens y Bobbi Rich, donde cuentan con la participación de los integrantes de la agrupación.

En total son doce canciones que incluye el Beneath the Eyrie:

In the Arms of Mrs Mark of Cain

On Graveyard Hill

Catfish Kate

This Is My Fate

Ready for Love

Silver Bullet

Long Rider

Los Surfers Muertos

St. Nazaire

Bird of Prey

Daniel Boone

Death Horizon