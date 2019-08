Piscina de olas en China generó aterrador ‘tsunami’ y dejó 44 heridos

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales un impactante video en el que se ve a varias personas ser arrastradas y golpeadas con fuerza por las olas de un parque acuático llamado ‘Yulong Shuiyun’, de Longjing, ciudad fronteriza con Corea del Norte.

En el lamentable hecho, 44 personas resultaron con diversas lesiones como fracturas en las costillas, así lo informó South China Morning Post.

“De acuerdo con las etapas iniciales de la investigación, el incidente fue causado por un corte de energía que dañó los equipos electrónicos en la sala de control de la piscina, lo que provocó que las olas se volvieran demasiado grandes e hirieran a las personas“, dijo en un comunicado el alcalde Longjing, citado por ese medio.

En las imágenes, se escucha a las personas que están fuera de la piscina gritar al ver la enorme ola que se generó.

Un empleado del parque aseguró que:

Aquí el impactante video:

Tsunami in water-park? Yes, it can happen👇

44 ijured in Shuiyun Water Park, China as wave-machine malfuncitoned and Tsunami wave generated ..pic.twitter.com/uMAdlAXf7b

— #Intolerant भारतीय (Sanjeev Goyal) (@goyalsanjeev) August 1, 2019