PES le gana el round a FIFA y se lleva los derechos de Juventus para el 2020

Los fanáticos del título desarrollado por Konami celebran la firma de los derechos del equipo italiano para la próxima entrega de Pro Evolution soccer 2020, sin duda una gran adquisición para lo que se espera de este videojuego.

Esto quiere decir que para la próxima edición de FIFA ‘la Juve’ se encontrará bajo el nombre de ‘Piemonte Calcio’, eso sí, contará con todos los jugadores del plantel italiano pero con la imagen genérica de la “Vecchia Signora”.

De esta forma es como la compañía nipona celebró la exclusividad que ahora tiene con la Juventus, donde incluye escudo, camisetas, nombres y estadio.

We are delighted to reveal our brand new EXCLUSIVE Partnership with #eFootballPES2020 and @officialpes!

Create some magic moments with the stars of our team in the ONLY football video game you can this year 🙌#JUVxPES https://t.co/l4TZC41oEp pic.twitter.com/98UApa5iNg

— JuventusFC (@juventusfcen) 16 de julio de 2019