‘Perseguida’, el suspenso psicológico llega a salas de cine el 19 de septiembre

Después de 9 años de trabajo, llega a salas de cine Perseguida, película de Yesid Leone Moreno, director y guionista antioqueño. El próximo 19 de septiembre se estrena este suspenso psicológico rodado en Medellín con la joven actriz, Maria Gaviria un talento emergente que comparte escena con Geraldine Zivic y Roberto Escobar. Perseguida es un drama de ambición que refleja el lado más siniestro de nuestra humanidad y cuestiona cómo el poder logra manipular oscuras huellas del pasado.

Yesid Leone tiene más de diez años de trayectoria y ha dirigido más de 25 cortometrajes y Perseguida es su primer estreno internacional. Leone lleva a la pantalla grande la intrigante historia de Mariana Duran una mujer de 27 años, que lleva una vida normal hasta cuando sufre un trastorno paranoide luego de presenciar un crimen. Su destino se entrelaza con Annie, la única sobreviviente del asesinato; ambas se embarcan en un viaje para llegar al fondo de los acontecimientos. Esta es“una historia con factura, con valores, capaz de llevar a salas de cine a grandes y chicos, para vivir y sentir una historia completamente fantástica y ficcional” comenta el director.

E L E L E N C O

Maria Gaviria es una actriz antioqueña que trabajó con el director Yesid Leone en 11 Grados de Culpa (2014). Protagonizó Lo Azul del Cielo (2013) de Juan Uribe, junto a Aldemar Correa (Paraíso Travel) y participó en la producción internacional Out of the Dark (Vertical Entertainment, 2014). Roberto Escobar cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo de la actuación. Ha trabajado en más de 40 películas y series reconocidas como Transporter 2 (EuropaCorp, 2005), Burn Notice (USA Networks, 2010) y Elseñor de los cielos (Telemundo,2018).

La actriz argentina radicada en Colombia -GeraldineZivic- complementa este elenco. Mejor conocida por su papel en la adaptación para Latinoamérica de la serie, Amas de casa desesperadas (RCN, 2006 – 2007), ha hecho papeles en series como Los Reyes (RCN,2005), 2091 (FoxTelecolombia, 2016 – 2017),, y Garzón Vive (RCN, 2018), su trabajo más reciente. Su debut en el cine lo fue junto al director Sergio Cabrera en Ilona llega con la lluvia (1996), y con los actores Margarita Rosa de Francisco y Humberto Dorado.

S I N O P S I S :

Mariana Duran, una mujer de 27 años de edad que se le detona un trastorno paranoide la noche que presencia el crimen de los padres de una menor, Annie. Por cuestiones del destino, Mariana se hace cargo de ella que también teme por su vida, pues son el blanco de los asesinos. Juntas deben descubrir el motivo detrás de su persecución y la razón del asesinato.

Mariana deberá huir de los asesinos, proteger a Annie, superar sus miedos y librarse de sí misma.