¿Es un perro o una vaca? Disney resuelve misterio sobre qué animal es Goofy

Uno de los personajes más reconocidos de la familia de Disney abrió debate en redes sociales debido a que los internautas se preguntaron qué animal representa Goofy.

¿Un perro o una vaca? Esa fue la pregunta que se formularon los internautas y, debido a esto, Disney intercedió para aclarar las dudas:

“Goofy es definitivamente un perro”, escribió la compañía a través de sus redes sociales.

We’re happy to settle this debate! Goofy is most definitely a dog! 🐶😊 -Nina pic.twitter.com/ujvPejD0pN

