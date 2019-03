Padre multimillonario ofrece fortuna a quien se case con su hija (y no es fea)

Arnon Rodthong, un millonario tailandés quiere un príncipe azul para su hija de 26 años, por eso ofrece una fortuna para quien le pida matrimonio a su pequeña.

El propietario de una plantación publicó la oferta en rede sociales y aseguró que su hija es virgen, habla inglés y chino con fluidez; además asegura que no le importa de dónde provenga el candidato, solo quiere que “trabaje y la hagan feliz”.

“Quiero a un hombre diligente. Solo quiero a alguien con actitud trabajadora. Eso es todo”, subrayó Rodthong, precisando que no quiere que sea una persona “con una licenciatura, una maestría o filósofo”.

Millionaire farm-owner from Thailand offers huge sum for man to wed his daughter https://t.co/nhiuVpvdrf

— Arthur Wood (@FTCteachingteam) 5 de marzo de 2019