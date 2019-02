Ozzy Osburne preocupa al mundo tras ser hospitalizado

La esposa del rockero de 70 años, Sharon Osbourne, escribió el miércoles en Twitter que los médicos creen que “esta es la mejor manera de ponerlo en un camino más rápido a la recuperación”.

La semana pasada se anunció que el tramo británico y europeo de la gira de Ozzy Osbourne “No More Tours2” se postergó por órdenes médicas. Le agradeció a sus seguidores sus deseos de una pronta recuperación.

As some of you may have heard, Ozzy was admitted to hospital following some complications from the flu. His doctors feel this is the best way to get him on a quicker road to recovery. Thanks to everyone for their concern and love.

— Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) 6 de febrero de 2019