Ozzy Osbourne lanzará retrospectiva de su carrera como solista

El músico británico Ozzy Osbourne, anunció que se está preparando para regresar a los escenarios luego de sufrir algunos problemas en su salud, además del lanzamiento de ‘See You on the Other Side’, un trabajo en vinilo que incluirá todos los trabajos discográficos de él como solista.

La retrospectiva contará con los discos del Príncipe de las Tinieblas desde “Blizzard of Ozz” (1980) hasta “Scream” (2010), además se incluirá un compilatorio de canciones que no aparecen en esos trabajos titulado “Flippin’ the B Side”.

Las personas que compren el vinilo también se llevaran varios posters de cada época de Ozzy.

Sobre el proyecto, Ozzy afirmó que:

“Está muy bien pensado y organizado. Tiene todo lo que pueda desear y algunas sorpresas en el camino. El sonido de un disco en vinilo es diferente, y creo que suena mejor”.

Esto es lo que incluirá la retrospectiva:

“Blizzard of Ozz” (1980)

“Mr. Crowley EP” (1980)

“Diary of a Madman” (1981)

“Bark at the Moon” (1983)

“The Ultimate Sin” (1986)

“Tribute” (1987)

“No Rest for the Wicked” (1988)

“Just Say Ozzy EP” (1990)

“No More Tears” (1991)

“Live & Lous” (1993)

“Ozzmosis” (1995)

“Down to Earth” (2001)

“Live at Budokan” (2002)

“Black Rain” (2007)

“Scream” (2010)

“Flippin’ the B Side”

Lado A

‘You Looking at Me Looking at You’

‘One Up the B Side’

‘Spiders’

‘Hero’

‘The Liar’

‘Don’t Blame Me’

Lado B

‘Party with the Animals’

‘Living with the Enemy’

‘Voodoo Dancer’

‘Back on Earth’

‘No Place for Angels’

‘Walk on Water’

Aquí fotos y un video de ‘See You on the Other Side’: