‘Once’, la nueva canción de Liam Gallagher de su álbum como solista

El músico británico Liam Gallagher lanzó su nueva canción ‘Once’, la cual hace parte de su nuevo álbum como solista ‘Why Me? Why Not’, una balada que habla sobre el arrepentimiento y sobre lo importante de aprovechar en su totalidad las oportunidades.

La canción inicia así:

A través de las redes sociales Gallagher dijo que el tema es una de los mejores que ha realizado.

Once is one of the best songs I’ve ever had the pleasure to be part of, and believe you me I’ve sang on many a great tune. I hope you enjoy it as much as I do LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) July 26, 2019